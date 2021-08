Eva is jong, doodziek en onbedoeld influencer: ‘Als ik wil dat mensen me begrijpen, moet ik ook de nare dingen delen’

Nieuwsover­zicht | Wijk is poepende daklozen beu - vaste gast Holland Casino wint 500.000 euro

20 augustus Inwoners van een wijk in Bergen op Zoom zijn de aanblik van poepende daklozen meer dan beu. ,,We hebben weleens zitten turven. Het zijn er zo’n drie per uur.” Ze hebben de gemeente dan ook om een oplossing gevraagd. En een vaste gast van het Holland Casino in Breda zette donderdagavond 4 euro in en kreeg daar 500.000 euro belastingvrij voor terug. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.