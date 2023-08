Even ertussenuit? Kamperen bij de boer is ideaal voor ouder en kind

Auto’s van gasten verbannen uit Antwerpse straat­beeld: waar kan je als bezoeker nog wel parkeren?

ANTWERPEN - Bezoekers die een dagje naar Antwerpen willen moeten goed opletten: vanaf dinsdag kan je in het centrum niet meer langs de straat parkeren. Even snel de auto wegzetten vlakbij de winkels is er dan niet meer bij. Maar waar kan je de wagen nog wel kwijt?