Even je adem inhouden bij luchtacrobatiek op een motor

TILBURG -Met samengeknepen billen beleef je het absurd humoristische spektakel ‘Willy Wolf’ van collectief La Contrebande op Festival Circolo. ,,Af en toe moesten we zelfs even wegkijken.”

Zes poedelnaakte spelers rennen de circustent binnen, het podium op. Het is donker en er hangt een gordijn van rook. Met hun handen bedekken ze de edele delen, terwijl ze verdwaasd hun kleding zoeken. Onheilspellende muziek dreunt op de achtergrond. Dit is La Contrebande, het Franse gezelschap dat deze avond in het Leijpark eens flink opschudt.

Een half uur voor de voorstelling staat er al een flinke rij voor de tent Icarus op Festival Circolo. Een deel van het Leijpark in Tilburg is omgetoverd tot idyllisch festivalterrein. Lichtjes in de bomen, mini-theaters en circustenten, een draaimolenrestaurant en terrasjes met vuurkorven. Festival Circolo brengt theater, dans, muziek en circus samen.

Quote Drie jaar geleden zagen we La Contreban­de ook op Circolo. Dat was een voorstel­ling waarin ze veel sprookjes ontkracht­ten. Stond Roodkapje ineens te roken.” Lies (14)

De rij schuift door. Lies (14) wacht met haar moeder op een plekje in de tent. ,,Drie jaar geleden zagen we La Contrebande ook op Circolo. Dat was een voorstelling waarin ze veel sprookjes ontkrachtten. Stond Roodkapje ineens te roken”, zegt ze. ,,Dat was heel theatraal. Daarom gaan we nu weer naar dit gezelschap. Ik ben benieuwd wat ze met het verhaal van Willy Wolf doen.”

Dat verhaal van Willy Wolf is uniek. Het collectief baseerde de voorstelling op Wolfs geschiedenis. Bij de ingang van de circustent lezen bezoekers erover: ‘Willy Wolf was een Poolse immigrant die in Frankrijk als fabriekswerker werkte. Hij was stuntman en trapezeartiest. Op 27-jarige leeftijd maakt hij een sprong van 53 meter van de veerburg in Nantes. Daarbij kwam hij om het leven voor de ogen van 20.000 man publiek.’

Volledig scherm De zes spelers gebruiken Wolfs verhaal om te laten zien hoe absurd het is om jezelf in gevaar te brengen in ruil voor sensatie. © Olivier Bonnet

In de tent vertellen Stephanie (54) en Yfke (17) uit Den Bosch: ,,De woorden ‘humoristisch’ en ‘spektakel’ spraken ons aan in de voorstelling. Het is mooi dat dit niet zo’n klassiek circus is met dieren. Dat is echt outdated.” Ze zitten vlakbij de platte vloer waarop het spektakel zich afspeelt. Een trapeze hangt bovenin de tent, een hoge trap met daaraan een springplank, staat erbij.

Sensatie zoeken?

De zes spelers gebruiken Wolfs verhaal om te laten zien hoe absurd het is om jezelf in gevaar te brengen in ruil voor sensatie. De een na de ander manoeuvreert zich in spectaculaire sprongen vanaf de springplank en op een wip. Kekke dansjes in retro joggingpakken komen voorbij. Maar: het letterlijke hoogtepunt is de acrobatiek op een vliegende motor. Die wordt de lucht in gehesen aan allerlei veiligheidskabels. Eén van de spelers gaat ook omhoog. Hij springt behendig op de motor die metershoog in de lucht hangt. Hij gaat erop staan, hangt erachter en houdt daarbij perfect zijn evenwicht. Het publiek zucht van opluchting als hij weer op de grond staat.

Zo heeft iedere speler van La Contrebande z’n show, maar juist het samenspel valt op. Na afloop zeggen Joep (65) en Cécile (56) uit Tilburg: ,,Je zag dat ze goed op elkaar ingespeeld waren. Straalden veel vertrouwen uit naar elkaar. Dat is belangrijk. Het was heel spectaculair. Af en toe moesten we zelfs even wegkijken, zo spannend was het.”

Willy Wolf is op 30 en 31 oktober te zien bij Festival Circolo: festivalcircolo.nl