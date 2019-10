Ex-crimineel ‘Jan de Man’ vertelt in nieuwe podcastserie over zijn verleden

BREDA - Wie hij is zullen we niet te horen krijgen. En als het goed is komen zijn oude compagnons er ook niet achter. Maar wat hij deed, komt uitgebreid aan bod. Het Zuidelijk Toneel sprak in de podcastserie De wereld van Jan de Man met een voormalige crimineel over zijn verleden in de wereld van drugs en motorbendes.

Radiomaker Romanee Rodriguez nam in totaal twintig uur aan audio op met Jan, zoals ze haar gesprekspartner heeft genoemd. Hij heeft het criminele wereldje inmiddels achter zich gelaten, maar moet nog altijd oppassen wat hij precies naar buiten brengt. Voor zijn eigen veiligheid kreeg hij daarom vetorecht, iets waar de podcastserie in de trailer heel open over is.

Podcast, voorstelling en tentoonstelling

De podcast is onderdeel van een drieluik: er is ook een theatervoorstelling en tentoonstelling gemaakt over het thema De achterkant van... over het o zo actuele onderwerp drugscriminaliteit. De podcast zelf gaat woensdagavond in première in het Chassé Theater in Breda. Daar luisteren de gasten een klein stukje van de audio, en volgt een debat. ,,Ik laat niet de hele podcast horen‘’, zegt Rodriguez. ,,Het is zoiets kleins, een gesprek tussen twee mensen. Dat is iets dat je in je eentje wilt luisteren.‘’

De wereld van Jan de Man heeft het in de vijf afleveringen over zijn verleden. Zo schetst hij het probleem dat nu nog steeds speelt: de strijd tegen de drugscriminaliteit die maar niet te winnen lijkt. Rodriguez: ,,Hij is uit het wereldje. De hoofdvraag is: ‘kun je daarover vertellen?’ Maar daar zit direct het probleem. Om te laten zien wie je bent, moet je een verhaal hebben. Maar dat van hem vertoont gaten. Sommige dingen kan hij niet zeggen, want dat is gevaarlijk.‘’

Geen sensatie

Volledig scherm Radiomaker Romanee Rodriguez © Privé Toen ze aan het project begon dacht Rodriguez vooral aan het sensatie-verhaal. Maar gaandeweg veranderde dat. ,,Dat was misschien wel het minst interessante‘’, zegt ze. In de podcast probeert ze nu vooral antwoord te geven op de vraag waarom het een lastig oplosbaar probleem is. Daarvoor spreekt ze ook met verschillende deskundigen, die reageren op het verhaal van ‘Jan’.



Een voorzichtige conclusie: de verschillende betrokkenen reageren allemaal anders. ,,Ze hebben hetzelfde doel: dit probleem moet worden opgelost. Maar hoe vlieg je dat aan? Met de harde hand, of juist voorzichtig?‘’ Romanee Rodriguez zelf durft na de urenlange gesprekken geen conclusie te trekken. ,,Daar ga ik mijn vingers niet aan branden.‘’

Ethische discussie

Voordat het Zuidelijk Toneel een (ex-)crimineel aan het woord liet, is er wel een ethische discussie geweest. Kan dat wel? Ja, is Rodriguez’ antwoord. ,,Je bekijkt het probleem van verschillende kanten. Maar de discussie is er zeker. Dat hoor je door de hele eerste aflevering heen.‘’

Na de première van aflevering 1, deze woensdagavond, volgen de andere vier afleveringen elke tien dagen.