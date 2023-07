Ex van Peter Gillis vertrekt naar het buitenland om aan zichzelf te werken na vermeende mishandeling: ‘Arts zegt dat ik PTSS heb’

Pa­ra-atlete Van Gansewin­kel heeft constant pijn aan haar voet: ‘Misschien kunnen we het niet oplossen’

Marlène van Gansewinkel (28) werd geboren zonder linker onderbeen en -onderarm. Het hield haar niet tegen om een mooie sportieve carrière op te bouwen met onder meer twee keer goud en een keer brons op de Paralympische Spelen in Tokio in 2021 als een van de hoogtepunten. Maar vanzelf gaat het niet, zeker door een slepende voetblessure waar ze al jaren mee kampt. ,,Het voelt alsof mijn been uit elkaar getrokken wordt.”