Excuses van Kromowidjojo na sneer aan Amalia: 'Dat heb ik net uitgelegd'

Minder leegstaan­de winkels in Brabant

26 april DEN BOSCH - Er staan in Brabant minder winkels leeg in vergelijking met een jaar geleden. Vooral in de grote steden (Tilburg, Den Bosch en Eindhoven) nam het aantal leegstaande winkels af. In steden als Oss en Uden nam de leegstand aan winkels echter weer toe. Gemiddeld genomende stond in 2017 zo'n 11.000 vierkante winkelmeters minder leeg.