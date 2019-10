Experts: banken en Bredase notaris faalden in toezicht op witwasoperatie

BREDA - De politie verdenkt een Bosnisch-Nederlands drugskartel van het op grote schaal witwassen van drugsgeld. Een deel liep via bankrekeningen van ING en ABN Amro, zo blijkt uit politiestukken in het bezit van deze krant. Volgens witwasexperts hadden de banken en een notariskantoor uit Breda moeten ingrijpen.

Verdachten Mirza G. en zijn vrouw Rosita van den D. kochten de afgelopen jaren voor bijna 2,5 miljoen euro aan vastgoed in Breda. Daarvoor leenden ze geld uit het buitenland. De politie vermoedt dat hiermee opbrengsten van een internationaal drugskartel zijn witgewassen. Tenminste enkele tonnen zijn via Nederlandse bankrekeningen overgemaakt.

Verschillende vastgoedaankopen van G. en zijn vrouw blijken beklonken door het Bredase notariskantoor Linders. Twee witwasexperts vragen zich af of dat kantoor zorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar witwaspraktijken. ,,Eigenlijk denk ik: hoe is het mogelijk dat dit is gepasseerd?”, zegt oud financieel-rechercheur Jan van Koningsveld van het Offshore Kenniscentrum. ,,Want dit soort constructies is makkelijk te herkennen.”

Eenvoudige witwasconstructies

Ook witwasexpert Cees Schaap is kritisch. Volgens het politiedossier heeft G. gebruik gemaakt van zogeheten loanback-constructies, waarbij de verdachte in feite zijn eigen drugsgeld leent. ,,Eenvoudige witwasconstructies”, zegt Schaap, die stelt dat ING, ABN Amro en het notariskantoor deze geldstromen hadden moeten melden aan de Financial Intelligence Unit dat onderzoek doet naar witwassen.

Zowel het notariskantoor als ABN Amro en ING zeggen vanwege hun beroepsgeheim niet te mogen zeggen of ze verdachte transacties hebben gemeld bij de autoriteiten. De vastgoedaankopen zijn niet tegengehouden.

Tito en Dino-kartel

Mirza G. is de neef van Edin G., die volgens de politie aan het hoofd staat van het zogeheten Tito en Dino-kartel. Deze krant schreef vorige week dat Edin G. volgens de politie samen met de voortvluchtige Ridouan Taghi een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen heeft. Mirza G. kwam in 2007 vrij na een vierjarige celstraf in Duitsland wegens drugshandel.