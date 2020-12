Explosie in Best mogelijk gerichte aanslag op agent: ‘Had veel ernstiger kunnen aflopen’

Groot opsporingsonderzoek

In de woning waar de brand gesticht is, verbleven een moeder en twee jonge kinderen. De man des huizes, een politieagent van de eenheid Oost-Brabant, was op het moment van de poging tot brandstichting aan het werk. ,,Onze recherche komt heel graag in contact met mensen die informatie hebben over de brandstichting. Ook zijn wij op zoek naar de bestuurder van een scooter die op het moment van de brandstichting op of rondom de Boksprong in Best gereden heeft.”