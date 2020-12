Explosie in Best mogelijk gerichte aanslag op agent: ‘Leek alsof de wereld verging, zo hard was de klap’

UpdateBEST - ‘Een zeer ernstig misdrijf’. Zo noemt de politie een poging tot brandstichting - waarschijnlijk met zwaar vuurwerk - in Best. Twee woningen aan de Boksprong in het dorp raakten zaterdagnacht flink beschadigd. De politie houdt rekening met een gerichte actie. Een van de bewoners is namelijk een agent. Er raakte niemand gewond.

De dader(s) sloeg(en) toe rond 01.45 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Omwonenden geven aan een harde knal en glasgerinkel te hebben gehoord. Ook zouden zij benzine hebben geroken. Twee woningen liepen volgens de politie veel schade op bij de actie.

Groot opsporingsonderzoek

Zondagmiddag is de politie nog aanwezig in de straat. Daar is het verder rustig. Agenten bellen aan en delen A4tjes uit. Getuigen en omwonenden met camerabeelden wordt gevraagd zich te melden. Een buurtbewoonster zegt tegen deze krant: ,,Het leek alsof de wereld verging, zo hard was de klap.”

De technische recherche van de politie gaat uit van een misdrijf. Mogelijk gaat het om een gerichte actie, stelt de politie. Daarom is er een groot opsporingsonderzoek opgezet. ,,De brand sloeg gelukkig niet snel om zich heen maar het had veel ernstiger kunnen aflopen. De brand veroorzaakte veel schade aan de voorzijde van beide woningen en de auto van de bewoners.”

In de woning waar de brand gesticht is, verbleven een moeder en twee jonge kinderen. De man des huizes, een politieagent van de eenheid Oost-Brabant, was op het moment van de poging tot brandstichting aan het werk. Een woordvoerder van de politie gaat niet in op vragen over zijn werkzaamheden.

,,Onze recherche komt heel graag in contact met mensen die informatie hebben over de brandstichting. Ook zijn wij op zoek naar de bestuurder van een scooter die op het moment van de brandstichting op of rondom de Boksprong in Best gereden heeft.”

