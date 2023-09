Expositie met kunst van Deurnese heemkundeleden

Hoe een gepensio­neer­de gymleraar uit Tilburg bondscoach werd van Sint Maarten: ‘Er was he-le-maal niks meer’

Hoe je een nationaal voetbalelftal vanaf nul opbouwt? Piet de Jong (72) weet er alles van. De Tilburger kon geen ‘nee’ zeggen toen Sint Maarten aanklopte: het bondscoachschap is hem op het lijf geschreven, al kan het chaotisch zijn in een land dat opkrabbelt na een natuurramp. Gelukkig is hij als wereldreiziger wel wat gewend.