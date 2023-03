Expositie van werk Knegselse symboliekschilder Aart de Lange

Balanceren tussen liefde en verdriet om kind met down

DEN BOSCH/VELDHOVEN - Kyra denkt dat ze voor het geluk geboren is maar krijgt een kind dat haar leven op zijn kop zet. De voorstelling Broos van Matzer Theaterproducties uit Den Bosch neemt bezoekers mee in een draaikolk van emoties. Dezer dagen te zien in Den Bosch en op 12 april in Veldhoven.