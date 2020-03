Extra boodschappen inslaan vanwege het coronavirus? Niet nodig

Wat als thuiswer­ken geen optie is?

7:42 Kappers, tandartsen of taxichauffeurs. Het kabinet riep maandag iedereen in Noord-Brabant op thuis te werken om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Maar wat als dat helemaal niet kan? ,,Dinsdag hebben we in afwachting van een coronatest één van de wagens aan de kant gezet”, zegt Bert Korthout van Taxi Korthout.