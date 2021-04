Extra geld voorkomt ‘zwart scenario’ voor openbaar vervoer in Brabant, voorlopig dan

,,Het gevaar van het zwarte scenario is voor dit jaar geweken”, zegt gedeputeerde Christophe van der Maat. Hij sloeg eind maart alarm over de toekomst van het openbaar vervoer in Brabant. Zonder vergoeding zou één op de vijf busritten in Brabant in het gedrang komen, schetste de provinciebestuurder. Hij vroeg om meer financiële steun, om gedwongen ontslagen te voorkomen en niet nog meer buslijnen te hoeven schrappen. De Tweede Kamer gaf gehoor aan de oproep, die ook in andere provincies klonk.