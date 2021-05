Extra vakantie voor schoolgaande kinderen van zorgpersoneel; ziekenhuis zet alles in om roosters in mei rond te krijgen

Wie is Peter Gillis, de man van de vakantie­par­ken die overal ‘foxwild’ van wordt?

30 april Peter Gillis van Oostappen Groep uit Asten is sinds de start van zijn realityserie ‘Massa is Kassa’ een BN’er. Met dank aan zijn oneliners ‘hatseflats', ‘foxwild’ en ‘vertrouwen is goed, controleren is beter', verovert hij de harten van duizenden televisiekijkers. ,,Ik kan het zo breed laten hangen als ik wil", zei hij in een interview met deze krant in 2017. Wie is de man achter de vakantieparken eigenlijk?