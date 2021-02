Extreem weer legt openbaar vervoer in Brabant volledig lam: geen bussen, treinen en vliegverkeer

Nieuwsover­zicht | Brabant hamstert in supermark­ten - Dit zijn de mensen achter de relschop­pers

6 februari Het sneeuwt. En dat het zou veel gaat sneeuwen, weten we al een paar dagen. Daar ondervinden supermarkten last van: we hebben vandaag massaal gehamsterd. Dankzij de sneeuw bereiden ze zich in Veghel voor op een mega-sleebaan en is het Eindhovense ‘Bel de wouten’ weer een veelgehoorde kreet. Verder in het nieuws: misbruikverhalen uit Brabant en de eerste prikken voor huisartsen.