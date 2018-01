Extreem zwaar vuurwerk schrikt buurt Etten-Leur op: ruiten van huizen springen kapot en auto's vernield

ETTEN-LEUR/MOERDIJK - In de buurgemeenten Etten-Leur en Moerdijk is de jaarwisseling over het geheel genomen rustig geweest. Het enige grotere incident deed zich voor in de Vinkenbroek, meldt de Etten-Leurse woordvoerster Manon Ostendorf. ,,Daar is extreem zwaar vuurwerk in een vuurkorf gegooid, waardoor verschillende auto’s beschadigd raakten en bij vijf huizen de ruiten sneuvelden.’’