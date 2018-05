Extrema Outdoor stopt er na 22 edities mee: 'Hopen dat het terugkeert naar Aquabest'

EINDHOVEN - Nog geen acht jaar geleden zat Extrema Outdoor Nederland (XONL) op zijn hoogtepunt. In 2010 bezochten ruim 45.000 bezoekers het dancefestival in Best. Nu is de koek op en trekt de organisatie de stekker er uit. De 23e editie gaat niet meer door.

Nadat Extrema Outdoor twintig jaar huis hield op Aquabest, verhuisde het vorig jaar naar recreatiepark De Bergen in Wanroij. Een locatie die meer mogelijkheden zou moeten bieden. "Op Aquabest zijn inmiddels te veel festivals die te veel op elkaar lijken. Mensen kunnen nu altijd nog twee keer per jaar naar Lakedance. Dat is toch een kopie van Extrema?", liet oprichter Marcel Mingers vorig jaar optekenen in deze krant.

Het Extrema-concept was in Best volgens Mingers uitgemolken. Het was tijd voor een koerswijziging, tijd voor iets nieuws. Daar komt de organisator een jaar later, na de eerste editie in het Wanroijse park, alweer op terug. "We merken dat het in deze regio moeilijk is om een festival zoals Extrema Outdoor neer te zetten", klinkt het in een verklaring op de website.

Traditie

Erik Janssen (33) uit Aalst-Waalre, geboren en getogen in Boekel, maalt er niet om. Hij bezocht in het verleden in totaal tien edities. "In 2006, toen ik 22 was, ging ik voor het eerst. Daarna werd het met een vriendengroep een soort traditie. Als voorverkoop in december startte, haalden we direct kaarten. Ook als er nog niets van de programmering bekend was. Dat zegt denk ik genoeg, hè?"

Met name de sfeer en de gemoedelijkheid sprak Janssen aan. "Alles was altijd over de top. De aankleding van het festival, de entertainers, de stages en natuurlijk de eindshow." Zo herinnert hij de eindshow van het Franse electro/house-duo Justice als de dag van gisteren.

"Dat was in 2013. Toen heette het festival eenmalig XO Live, maar was het wel een 'gewone' Extrema-editie. Die eindshow van Justice, dát was gaaf. Ze deden Don't Stop Me Now van Queen. Dat vergeet ik nooit meer." Naar de enige editie in Wanroij, vorig jaar, is Janssen niet geweest. "Het werd driedaags en het was verder reizen. Naar Best ging ik altijd op mijn fietsje. Dus toen zijn wij afgehaakt. Maar als het festival terugkeert naar Best, zijn wij de eerste die kaartjes bestellen", klinkt het.

Twijfel

Of het zover komt, betwijfelt Roland van Pelt. De eigenaar van onder andere Aquabest in Best en het E3-Strand in Eersel, heeft nog geen contact gehad met Extrema-organisator Mingers. Hij kijkt wel terug op een geweldige samenwerking met de Limburger. "Je moet niet vergeten dat er op de eerste editie zo'n 2000 mensen afkwamen en er in de topperiode, zo'n zeven jaar geleden, ruim 45.000 mensen Extrema bezochten."

Twee jaar geleden kwam er een einde aan de samenwerking tussen beide partijen. "Mingers koos voor een nieuw concept dat volgens hem beter tot uiting zou komen in Wanroij. Het is jammer dat dat niet gelukt is. Ik heb hem een app-je gestuurd met de vraag of hij met Solar (jaarlijks in Roermond, red.) hier naartoe wil komen, haha."

De tegenvallende kaartverkoop en gesteggel met de gemeente Sint Anthonis zijn de voornaamste redenen voor het afblazen van het dancefestival. Mingers laat in een statement weten dat de organisatie zich richt op andere festivals, zoals Mandala en Solar. En daarmee was het 22e en laatste Extrema-feestje vorig jaar op 9 juli in Wanroij. En dat is toch erg jammer.