Faillissement scheepswerf in 2012 gaat gemeente Grave miljoenen kosten

GRAVE – Het faillissement van de scheepswerf in Grave gaat de gemeente alsnog miljoenen kosten. De curator van de Scheepswerf Grave BV, Remco Migielsen, heeft in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank inzake het faillissement in 2016 gewonnen. De hoogte van de schade moet nog worden vastgesteld, maar eerder had Migielsen al laten weten dat het om miljoenen euro’s zou gaan.

Voor het bepalen van de schade moet een aparte gerechtelijke procedure worden gevolgd.

Het hof heeft volgens de gemeente Grave verklaard ‘dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de schade.’ Bij het faillissement verloren in 2012 ruim zestig mensen hun baan.

Schikking

Curator Migielsen wilde in 2015 met de gemeente tot een schikking komen. Volgens de toenmalige wethouder Eric Daandels stemde de gemeente daar niet mee in. ,,Eenvoudigweg omdat wij ons niet aansprakelijk achten”, zei Daandels destijds.

In 2016 bepaalde de rechter nog dat de gemeente niet hoefde op te draaien voor de schade van de scheepswerf. Volgens de rechtbank Oost-Brabant was Grave al voldoende tegemoetgekomen aan de financiële problemen van het bedrijf.

Schepen van 135 meter

De directeur van de scheepswerf is ervan overtuigd dat Grave de ondergang van de werf heeft veroorzaakt. Dat zou komen doordat Grave geen toestemming gaf voor de bouw van schepen tot een lengte van 135 meter. Die vrijstelling zou nodig zijn geweest om het hoofd boven water te houden. Door het uitblijven van die toestemming liep de werf een order voor twee te bouwen cruiseschepen van 135 meter lang mis, stelt de curator van de werf.

Scheepswerf Grave had sinds 1995 een milieuvergunning van de provincie om schepen met een maximale lengte van 110 meter te bouwen. De gemeente handhaafde die beperking van 110 meter in het ontwerpbestemmingsplan. Pas op 8 mei 2012 gaf Grave toestemming voor de bouw van langere schepen. Dat was ook de dag waarop het faillissement werd uitgesproken. Te laat dus, vonden eigenaar en later ook curator.

Uitbreiding

Volgens de rechter in 2016 had de scheepsbouwer pas in een veel te laat stadium aan de gemeente uitgelegd dat voor de bouw van langere schepen géén uitbreiding van de werf nodig was. Die uitleg kwam nadat de gemeente in april een onderbouwing van het verzoek had gevraagd. Op 4 mei kwam het gevraagde rapport binnen en al vier dagen later besloot de Graafse politiek de bouw van langere schepen toe te staan.