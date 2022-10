Familie Hebe (10) dankbaar voor steun: ‘We willen niets liever dan haar terug in onze armen’

Ook meldt de familie in de verklaring dat Hebe en haar begeleidster Sanne een “bijzondere band” hebben. “De familie hoopt dat ze samen snel worden teruggevonden”, zo staat in de verklaring. “Hebe is ernstig meervoudig beperkt en heeft elk moment van de dag zorg nodig. We willen niets liever dan haar terug in onze armen.”

Aan het eind van maandagmiddag werd Hebe opgehaald in Raamsdonksveer door Sanne, die haar naar huis zou brengen. Ze vertrokken vanuit de Sint Theresiastraat in een zwarte Kia Picanto met het kenteken PR-425-K. Het vermiste tweetal zou voor het laatst gezien zijn op de A59 ter hoogte van Waspik.

“De politie is nog volop met de zoektocht bezig. We speculeren liever niet over wat er mogelijk is gebeurd tot we meer informatie hebben. De politie leidt het onderzoek en wij werken nauw met haar samen”, aldus de familie in de verklaring. Ook vraagt de familie haar privacy te respecteren.