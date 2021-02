Familie vermoorde tonprater Frank Schrijen blikt terug op een afschuwelijk jaar: ‘Je wilt naar hem toe, maar dat kon niet’

Nieuwsover­zicht | 44-jarige Aardenburg­se verdachte ontkent in zaak Ichelle - Moeder knokt voor behoud van graf 6-jarige zoon

17 februari Het kabinet trekt 8,5 miljard euro uit voor het wegwerken van corona-achterstanden in het onderwijs. 6 miljard euro gaat naar het basis- en voortgezet onderwijs. Het kabinet bevriest de huren voor alle sociale huurwoningen in Nederland. Normaal gaat jaarlijks de huur in juli omhoog. Verder knokt Mieke Kroonen voor de laatste rustplaats van haar zoontje Sander en is Solange (33) uit Tilburg getekend voor het leven nadat een vuurwerkbom in haar kamer werd gegooid. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.