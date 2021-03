Fatale drugslabs: op deze plekken in Brabant liep het verkeerd af

Nieuwsover­zicht | Blusboten en legerheli’s ingezet bij zeer grote brand - Pollen in de lucht zorgen voor meer coronabe­smet­tin­gen

9 maart Brandweerlieden waren dinsdag druk in de weer met een enorme brand bij een schrootverwerker in Den Bosch. Het vuur werd onder meer bestreden met blusboten en -heli's. In Dommelen is een man die al ruim twee jaar in zijn brommobiel leeft in hongerstaking gegaan. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.