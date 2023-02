Faya (8) uit Halsteren weer op tv voor de Nierstichting

HALSTEREN - Twee jaar geleden werd Faya Lugo uit Halsteren een van de gezichten van de campagne van de Nierstichting. Nu helpt het meisje opnieuw om de stichting onder de aandacht te brengen door mee te doen aan het tv-programma In the Picture .

De presentatrices Sandra Schuurhof Shownieuws) en Mirella van Markus (Hart van Nederland) moesten in het nieuwe programma In the Picture op pad om een foto-expositie maken voor een goed doel, in dit geval de Nierstichting. Vier jonge nierpatiëntjes, onder wie Faya en ook Emma Groenewegen van der Weiden uit Tholen doen mee aan de aflevering.

Van Markus kwam naar Halsteren voor een fotoshoot met Faya. ,,Hier in de gymzaal”, vertelt Faya. ,,Ik mocht pakken wat ik het allerleukste vond, dat was de trampoline. En daar moest ik dan op springen.” Dat duurde best lang, vindt ze. ,,Het moest allemaal wel dertig keer over.”

‘Heel heftig’

Moeder Laura heeft de aflevering al gezien. ,,De verhalen van de andere kinderen vond ik wel heel heftig. Je herkent er zoveel in. Daar hebben we wel even een traantje om gelaten.”

Ongeveer anderhalf jaar geleden kreeg Faya een nier van haar moeder. Laura herstelde snel, maar bij Faya waren er complicaties. Na de transplantatie waren nog dertien operaties nodig. ,,Zeker de winterperiode is nog lastig. Ze moet anti-afstootmedicijnen slikken, maar daardoor heeft ze heel weinig weerstand. Ze loopt nu al weken met griep, verkoudheid en een longontsteking.”

Een en al energie

Toch heeft de nieuwe nier haar dochter veel gebracht. ,,Voorheen kon ze geen hele dagen naar school, zeker op het laatst niet. Als ze nu in goeden doen is, kan ze dat wel. En erna nog naar zwemles of afspreken met een vriendinnetje. Dan is ze één en al energie.”

Daarom vinden Faya’s ouders het heel belangrijk dat de Nierstichting onder de aandacht wordt gebracht. ,,Zij doen fantastisch werk en steunen heel veel onderzoeken. En dat is nog steeds hard nodig.”

In the Picture is zondag om 16.00 uur te zien bij SBS6.