Ferry van de Zaande over het Brabants dialect: ‘Als je gaat studeren, wordt er al geen Tilburgs meer gepraat’

Grasland sproeien mag weer, waterschap heft verbod op

CUIJK - Het beregeningsverbod dat eerder door het waterschap Aa en Maas was ingesteld, is opgeheven. Het verbod gold voor de vier zuidelijke regio’s van Brabant. Daardoor was sproeien van grasland en sportvelden met grondwater in de maanden april en mei niet toegestaan.

8 juni