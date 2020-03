Festivals afgelast en sportscholen gesloten in Brabant, hoe zit dat met je abonnement of kaartje?

Sporten in de sportschool, een filmpje pakken in de bioscoop, een voetbaltraining of met vrienden naar een festival of clubavond: het zit er voorlopig dankzij het corona-virus niet in. Maar je abonnement loopt wel door en kaartjes zijn vaak al weken van te voren gekocht. Hoe gaan organisaties en bedrijven daarmee om?

Fitness is in Brabant de populairste sport, maar vanwege de coronacrisis zijn fitnesscentra al sinds 16 maart gesloten. Formeel geldt die sluiting tot 6 april, maar verlenging lijkt onvermijdelijk sinds we in een ‘intelligente lockdown’ verkeren. Sportscholen in Brabant springen nogal wisselend om met de verplichte sluiting. Budgetketen Basic-Fit, dat 35 vestigingen telt in Brabant, int het abonnementsgeld nog steeds. Kleinere, lokale fitnesscentra pakken het vaak anders aan.

Sportscholen bevriezen incasso's

Het sportcentrum van de Universiteit van Tilburg verlengt alle abonnementen met het aantal dagen dat het noodgedwongen gesloten is. Sporters die hun lidmaatschap niet meer kunnen gebruiken, omdat ze na het schooljaar verhuizen, krijgen geld terug. Sportcentre Reflex in Den Bosch kiest er juist voor om alle incasso's te bevriezen tot de sportschool weer opengaat. Voor die regeling kiest ook Sportcity in Eindhoven.

Sportschool Breda Strength & conditioning kiest er voor om abonnementen door te laten lopen. Mede-eigenaar Noël Brand laat weten dat alle activiteiten online doorgang vinden, in aangepaste versie. ,,Leden kunnen inbellen en meedoen. We passen alle lessen aan op de thuissituatie en daar wordt positief op gereageerd. Nog geen één van onze leden heeft een beëindiging van het abonnement aangevraagd. Er zijn zelfs leden die hun abonnement van pauze naar actief bijstellen, om ons te steunen.”

Geen wedstrijden, geen inkomsten

Sporters staan niet alleen voor een dichte deur bij fitnesscentra. Ook bij andere sportverenigingen als voetbal- en hockeyclubs blijven de velden leeg. Zij halen hun inkomen niet alleen uit contributie, maar vooral uit de kantine. Geen wedstrijden, betekent geen inkomsten. Daarom plaatste voetbalvereniging HVV Helmond de vraag aan haar leden en sponsoren om zo snel mogelijk alle openstaande rekeningen te betalen, omdat ze de vaste lasten moeten betalen.

Een supporter van de Roosendaalse voetbalclub RBC kwam juist met het idee om zijn club te helpen. Hij maakte het geld over wat hij normaal gesproken de rest van het seizoen uit zou geven in het stadion en daagde medesupporters uit hetzelfde te doen.

Nieuwe festivaldata

Nu bekend is dat alle evenementen tot 1 juni niet door mogen gaan, zijn in de komende weken veel festivals afgelast. Organisatoren zijn op zoek naar andere data of zijn noodgedwongen om hun evenement te afgelasten. Zo gaan onder andere Paaspop in Schijndel, REBiRTH in Haaren, 538 Koningsdag in Breda, Supersized Kingsday in Eindhoven, Kingsland in Tilburg en Harmony of Hardcore/7th Sunday niet door.

De meeste festivalorganisatoren geven het geld van de reeds aangeschafte kaartjes terug. Sommigen geven een tegoedbon voor een alternatieve datum of een ander editie. Zo kan je bij Paaspop je kaarten omzetten naar 2021.

,,In 2021 zijn we terug", stelt Paaspop toen bekend werd dat het niet door kan gaan. ,,Markeer 2, 3 en 4 april alvast in de agenda. Laten we volgend jaar met zijn allen de mooiste Paaspop-editie ooit neerzetten.”

Thuis film kijken

Bioscopen en filmhuizen zijn ook gesloten. Gelukkig beschikt bijna iedereen wel over een Netflix of Videoland abonnement, maar als je een bioscoopkaart hebt zoals de Pathé Unlimited of Vue Movie Pass, dan is dat zonde. Daarom compenseren vrijwel alle bioscopen in Brabant zijn abonnees. Zo krijgen leden bij Pathé , met vestigingen in onder andere Breda, Tilburg en Eindhoven, de keuze tot gratis pauzeren of een waardebon om thuis film te kijken via Pathé Thuis.

Bij Vue en Chassé Cinema in Breda is op de website te lezen dat abonneehouders worden gecompenseerd. Hoe dat precies gebeurt, is niet bekend. Beide theaters waren niet bereikbaar voor commentaar.

Wat zegt de wet?

Juridisch gezien zijn sportscholen, maar ook andere bedrijven, verplicht het geld terug te storten, vertelt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. ,,Sportscholen zijn wettelijk verplicht om hun klanten volledig te compenseren voor de periode dat je niet hebt kunnen sporten, dat zij niet konden leveren.” Dat geldt in principe ook voor andere branches.

Hij voegt er echter een hele grote ‘maar’ aan toe. ,,Dit is een overmachtssituatie. Iedereen heeft er last van. Voor die sportscholen lopen de vaste lasten door. Bedrijven kunnen op de fles gaan, mensen kunnen hun baan kwijtraken.” De Consumentenbond vraagt consumenten dan ook om terughoudend en redelijk te zijn met het terugvragen van hun abonnementsgeld.