Festivals vestigen hoop op garantiefonds

Nieuwsover­zicht | Bewoner woonzorg­cen­trum overleden bij brand - Waar zijn zeven vermiste Elfsteden­kruis­jes?

11 januari Bij een brand in Zaltbommel is de bewoner van een woonzorgcentrum overleden. Stijn Roeles stopt per direct als Statenlid voor Forum voor Democratie in Brabant en de container die voor seniorenresidentie Ruitersbos in Breda stond, is maandag weggehaald, maar voor de moeder van Wilhelmien Versteeg kwam dat te laat. De 91-jarige vrouw overleed maandagochtend vroeg. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.