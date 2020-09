Fietser (8) gewond door aanrijding met tractor in Vierlingsbeek

Quiz Undercover komend weekend weer te zien: wat weet jij van deze hitserie?

3 september Het eerste seizoen van Undercover was de best bekeken Netflix-serie in Nederland van 2019. Dat belooft wat voor het tweede seizoen waarin Frank Lammers, Tom Waes, Anna Drijver en Elise Schaap als vanouds te zien zijn. Drugskoning Ferry Bouman zit in de cel, maar ‘ze zijn nog niet van hem af’...