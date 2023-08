Fietser omgekomen bij ongeval in buitengebied tussen Budel en Weert

Tilburger (71) vrijgespro­ken van veroorza­ken verkeerson­ge­val

De 71-jarige J. de V. uit Tilburg die ervan werd verdacht op 5 september vorig jaar bij Serooskerke (W) een verkeersongeval te hebben veroorzaakt is daarvan donderdag door de rechtbank in Middelburg vrijgesproken. Er was een taakstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke rijontzegging van vier maanden geëist.