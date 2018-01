Fietsertje (8) overleden na aanrijding, voetbalclub in rouw

Huurder moet ruim 4500 euro betalen voor schade aan verongelukte bierfiets

13:40 DEN BOSCH - De speler van de Nuenense voetbalclub EMK die de bierfiets huurde die in 2015 betrokken raakte bij een fataal ongeval in Eindhoven moet 4618,50 euro schade vergoeden aan de eigenaar. De rechtbank in Den Bosch heeft dat donderdag bepaald.