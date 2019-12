Files nemen toe: Brabantse snelwegen prijken veelvuldig in top 10-filelijstjes van ANWB

Video Fotoserie Dolph Cantrijn: ‘Vijf jaar lang keten’

11:53 TILBURG - Vijf jaar lang vond hij ze langs verlaten wegen, in weilanden. Achter bedrijven, huizen of in een speeltuin. De traditionele schaftkeet was overal te vinden, behalve op de bouw waar hij voor het eerst verscheen. Allemaal met een andere functie, omhuld in de vrolijkste kleuren. Tilburgse fotograaf Dolph Cantrijn legde deze ‘tiny houses’, zoals hij ze noemt, vijf jaar lang vast. Gewoon, omdat het nu nog kan.