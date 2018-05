FIOD en politie steeds drukker met illegale tabaksfabrieken in Brabant

BRABANT - Steeds vaker stuiten politie en FIOD op illegale sigarettenfabrieken. Vorig jaar werden zes, waarvan drie in Brabant, van deze productielocaties ontmanteld. In 2018 al vier, waarvan drie in Brabant. Maandagavond werd in Bergen op Zoom na een brand weer een illegale sigarettenfabriek ontdekt.

In Brabant in 2017 werden drie illegale sigarettenfabrieken ontdekt. In het begin van het jaar in Oirschot en in Liessel en in oktober in Tilburg. In Oirschot lagen 8,9 miljoen sigaretten en twintigduizend kilo tabak. Daarnaast was voldoende materiaal zoals filters aanwezig om nog twintig miljoen sigaretten te maken. Hiermee zou ongeveer 3,3 miljoen euro aan accijns zijn ontdoken, wanneer het op de markt was gekomen. Afwijkend elektriciteitsgebruik leidde de politie naar de locatie in Oirschot.

Volledig scherm Een grote brand in een bedrijfspand in Bergen op Zoom. © ANP

In Liessel lag eind maart in de loods 6.500 kilo tabak en materiaal voor het maken van de sigaretten, zoals papier en filters. De fabriek was in aanbouw, er was nog geen sigaret gemaakt. In oktober werd bij een inval in een bedrijfsgebouw aan de Centaurusweg in Tilburg door de politie op een enorme partij tabak gestuit, vermoedelijk afkomstig van illegale sigarettenhandel. Als de rookwaar op de markt zou zijn gekomen, was de staat naar eerste schattingen honderdduizenden euro’s misgelopen.

Volledig scherm Inval bij bedrijfspand in Tilburg. © Jules Vorselaars

2018

In januari werden in Breda zestien miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. In een loods stonden 49 pallets met een waarde van circa 4 miljoen euro. Vorige maand werd in Dongen in een grote loods aan de Runstraat een illegale tabaksfabriek ontdekt. Vijf mannen waren bezig met de productie toen ze werden aangehouden.

De illegale tabaksfabrieken worden vooral gerund door buitenlanders, veelal Oost-Europeanen, maar ook Zuid-Amerikanen zoals vorig jaar in Utrecht. ,,De productie heeft zich de afgelopen jaren verplaatst van Oost en Zuid- Europa naar het westen. Daar heeft niet alleen Nederland mee te maken, maar meer landen in dit deel van Europa ", zegt een woordvoerder van de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst. Het gaat om vele miljoenen sigaretten op jaarbasis. Er worden bij de invallen vaak arrestaties verricht, maar daarbij gaat het vooral om de kleine jongens. ,,We richten in de aanpak op de criminele organisaties die er achter zitten. We hebben er een speciaal team voor", aldus de zegsman.

Volledig scherm Illegale tabaksfabriek in Dongen. © Gerlach Hochstenbach

Eindbestemming

De eindbestemming van de illegale rookwaar verschilt. Een deel wordt afgezet in Nederland, een ander deel is voor de export. Het gaat volgens de FIOD om zowel sigaretten met een fantasiemerk als om nagemaakte merksigaretten. ,,Onderzoek heeft uitgewezen dat die nepmerken meer schadelijke stoffen bevatten dan de originele merken. En die zijn al ongezond", zegt de woordvoerder.

Vorig jaar publiceerde KPMG, in opdracht van tabaksproducent Philip Morris een onderzoek naar het gebruik van illegale sigaretten in Nederland. Rokers zouden in 2016 maar liefst 720 miljoen nagemaakte peuken, gesmokkelde sigaretten en illegale ‘witte’ merken hebben opgestoken. Dat waren er 100 miljoen meer vergeleken met 2015.