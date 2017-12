Five Guys is in Brabant! Burgertent is vandaag open in Eindhoven

EINDHOVEN - Met de opening van Five Guys hebben fastfoodliefhebbers sinds maandag weer wat meer te kiezen in de Eindhovense binnenstad. Het burgerrestaurant aan de Markt is het eerste van de Amerikaanse keten in Nederland. Het is 650 vierkante meter groot en heeft meer dan honderd zitplaatsen.