Flink aantal vuurwapens ontdekt in opslagbox in Eindhovens drugslab tijdens onderzoek

Tientallen kilo’s hennep en hasjplakken aangetroffen in pand in Raamsdonk

13 september RAAMSDONK - De politie nam woensdag tientallen kilo’s henneptoppen en hasjplakken in beslag in een pand op de op de Lageweg in Raamsdonk. Agenten hielden een 51-jarige man uit Raamsdonkveer aan. Hij was in het pand aanwezig, maar woonde daar niet.