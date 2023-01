Flink besparen door warmtescan van huis: ‘Mijn ogen zijn opengegaan’

Met video Moeder van vermoorde Firdaous getuigt: ‘Het is verschrik­ke­lijk dat mijn dochter zo moest sterven, ik kan het niet meer aan’

De moeder van de 11-jarige Firdaous is gebroken. Dat vertelt ze in een telefoongesprek met VTM NIEUWS. Het meisje kwam maandagavond om het leven bij een aanslag op de garagepoort van haar woning in Merksem. ,,Ik vind het verschrikkelijk dat mijn dochter zo moest sterven”, vertelt de moeder van het meisje. ,,Ze kreeg een kogel in haar hart. Dat is verschrikkelijk. Mijn dochter was zo’n lief en uniek meisje.”

