Flink wat belangstelling voor gesprek raad met inwoners over azc in Etten-Leur

LEZERSBRIEF Mikkers op de foto

Afgelopen zaterdag zondag een artikel in de krant: ‘Den Bosch mag zichzelf meer op de borst kloppen’ met een foto van onze burgermeester. Die foto zegt gelijk alles waarom we ons niet echt veilig voelen als we op een drukke dag door het centrum van den Bosch lopen. Rechts op de achtergrond een gezin incl. hond en links een fietser. Dat laatste daar gaat het om. Als je met je partner door het winkelgebied loopt duf je bv niets aan te wijzen bang dat je een fietser van de fiets slaat of dat je zelf gewond raakt. Kortom Burgervader ban de fietsen uit het centrum, zeker op de drukke dagen!!