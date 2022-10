Flinke knallen en grote rookwolken bij uitslaande brand in hal van handelaar in fietsaccu’s

BEUGEN - Een uitslaande brand woedt zondagochtend in een bedrijvenhal in Beugen. Er is veel rook en zijn flinke knallen te horen. Onder meer KWS Seuren, dat handelt in fietsaccu’s, is getroffen. Ook autobedrijf JK Automotive zit in de hal gevestigd.