FNV: Duizenden buschauffeurs gaan vrijdag staken, mogelijk heel het regionaal ov plat

Duizenden buschauffeurs in het regionaal busvervoer leggen komende vrijdag het werk neer, meldt FNV Streekvervoer. Zij worden verwacht bij een landelijke manifestatie voor het streekvervoer in Den Haag.

Volgens de vakbond is ‘de kans groot dat al het regionale openbaar vervoer plat ligt’. ,,Deze landelijke staking is bittere noodzaak. Voor hun eigen werkomstandigheden, maar ook voor de toekomst van het openbaar vervoer”, zegt bestuurder Marijn van der Gaag van FNV Streekvervoer.

Vorige week was FNV gedurende vier dagen ieder dag in een andere provincie. ,,In Brabant zit het fanatiekste deel van de buschauffeurs”, aldus woordvoerder Casper Schrijver van FNV. Hij verwacht daarom dat veel Brabantse chauffeurs naar Den Haag zullen afreizen.

Vakbond CNV doet niet mee aan de staking. Ook als het niet alle buschauffeurs aan de staking meedoen, dan kan volgens Schrijver toch het regionaal ov plat komen te liggen. ,,De afwezigheid van veel chauffeurs kan grote impact hebben op de rest van het rooster.”

Actie voor een betere cao

De chauffeurs voeren sinds mei actie voor een betere cao Streekvervoer. Volgens FNV is er een personeelstekort omdat de beloning en andere arbeidsvoorwaarden niet aantrekkelijk genoeg zijn. Dit zou ervoor zorgen dat de werkdruk hoog is en veel collega’s uitvallen.

,,De sector zit in een vicieuze cirkel naar beneden. En daar hebben de reizigers ook last van, omdat er buslijnen uitvallen of zelfs helemaal geschrapt worden”, aldus Van der Gaag.

Boodschap aan politiek Den Haag

De manifestatie draagt de naam ‘Red het OV’ en is naast als staking ook bedoeld als een boodschap aan politiek Den Haag. ,,We roepen het kabinet en de Tweede Kamer op in te grijpen. Het ov is een openbare voorziening en niet iets waar je zoveel mogelijk geld op moet verdienen of besparen.”

In het streekvervoer werken zo’n 13.000 mensen. De afgelopen maanden staakten buschauffeurs meer dan twintig dagen door het hele land voor een betere cao. De manifestatie op vrijdag begint om 12.00 uur op de Koekamp in Den Haag.