FNV: Streekvervoer staakt op 19 mei in Brabant

Vanwege de eindexamens is er de komende twee weken geen staking op werkdagen. Chauffeurs willen voorkomen dat de examenkandidaten hinder hebben van de staking.

Belangrijke week

Paula Verhoef, bestuurder FNV: ‘Dit is een belangrijke week voor al die middelbare scholieren die dit jaar examen doen. Dat is al spannend genoeg! Ze moeten er van op aan kunnen dat ze op tijd op school kunnen zijn, zonder problemen. Werknemers in het openbaar vervoer weten als geen ander hoe werkdruk aanvoelt. Daarom willen ze de examenkandidaten niet extra onder druk zetten. Vandaar dat de chauffeurs nu voor een staking in het weekend hebben gekozen.’

Verhoef benadrukt dat de keuze tussen wel of niet staken bij de werkgevers ligt. ‘Als werkgevers niet over de brug komen, gaan de stakingen door. Ook na de examentijd.’

Geen keus

Staken doe je niet voor de lol, stelt Verhoef. Maar in dit geval is er - nog steeds - geen keuze. Ook reizigers zijn de dupe van de veel te strakke schema’s in het streekvervoer. Ze moeten soms lang wachten als er weer een dienst uitvalt en missen aansluitingen. De dienstverlening is door de enorme tijdsdruk verre van optimaal en veilig.

In een eerder onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao was afgesproken dat er per busregio maatwerk kon worden toegepast om de werkdruk te verlagen. Direct daarna riepen lokale managers al tegen chauffeurs dat ‘er toch niets gaat veranderen.’

Niet serieus

Jack d’Hooghe, buschauffeur en lid van de FNV-onderhandelingsdelegatie: ‘Werkgevers nemen ons na vijf stakingsdagen nog steeds niet serieus. We praten al jaren over de werkdruk, maar maatregelen blijven uit. We gaan door met acties tot er concrete afspraken liggen over het terugdringen van die werkdruk.’