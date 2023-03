Focus op hightech: Cd’s en dvd’s zijn nog springlevend bij Replifact uit Bladel

BLADEL - Muziek luister je tegenwoordig online toch? Nou, niet per se. Muziekliefhebbers kopen ook vinyl platen en zelfs cd’s zijn nog in trek. Voor die laatste categorie moet je in Bladel zijn, waar Replifact nog volop cd’s en zelfs dvd’s perst.