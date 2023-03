Fokker Elmo donderdag weer 24 uur plat om betere verhuisbonus vanuit Hoogerheide af te dwingen

Stakend El­mo-personeel boos over Fok­ker-verhuisbo­nus: ‘Collega's in Helmond krijgen meer dan het dubbele’

HOOGERHEIDE - Zo'n 250 boze medewerkers van Fokker Elmo in Hoogerheide zijn dinsdag in staking gegaan voor een betere verhuisbonus nu de fabriek dicht moet. ,,Collega's in Helmond krijgen meer dan het dubbele. Alsof wij ondergeschikt zijn.”