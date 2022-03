Fokker Elmo weg uit Hoogerheide, productie en 900 banen verkassen naar Papendrecht

Warmtepomp bijna niet meer te krijgen in Brabant: ‘Het is hier een gekkenhuis door geëxplo­deer­de vraag’

Wie zijn energierekening omlaag wil brengen door een warmtepomp aan te schaffen, moet dat idee voorlopig in de ijskast zetten. De vraag naar hybride warmtepompen is geëxplodeerd sinds de oorlog in Oekraïne, fabrikanten in Brabant kunnen het nog maar moeilijk aan. ,,Ik vertel klanten dat ze het na de zomer nog eens kunnen proberen.”

