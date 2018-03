Forse eisen voor bevoorraders van drugslabs Veldhoven

De zaak ging over drie vondsten, eind 2015 en begin 2016. Ze passen als puzzelstukjes zijdelings in elkaar, zag ondermijningsofficier van justitie Erna Vrijhoeven. Zo werd de man wiens DNA in een verdachte Veldhovense garagebox op een tas met vijf kilo drugs zat, gezien bij een tweede loods. En het bestelbusje van Veldhoven stond ook weer bij de derde opslag.

Zwerver

Drie locaties dus. Een zwerver die in een garagebox aan de Heuvel in Veldhoven woonde, klaagde over een rare lucht en had vreemde bestelbusjes gezien. Toen de politie er binnenviel, stond het vol glaswerk voor een laboratorium, zoals kolven en mengbekers, koelspiralen branders, vaten met chemicaliën en een tas met vijf kilo amfetamine.

Ondermijningsofficier Vrijhoeven wreef het de huurder van de box aan, Bart N. (27) uit Megen. Die bezwoer dat hij de zomer voor de vondst in oktober, de sleutels al had teruggegeven aan de eigenaar. Maar deze wist daar niks van. Een andere man, Ronald P. (41) uit Veghel was gezien in een busje op naam van zijn vader.

De man wiens DNA op de tas drugs zat, werd nog geen maand later gezien bij een loods aan de Provinciale Weg in Veldhoven. Daar viel de politie in alle haast binnen omdat er een draaiend lab zou staan. Dat was er niet, wel lag er weer alles wat nodig is om er een in te richten. Zo stonden er twee bestelbusjes, in een ervan lag een handschoen met DNA van een man uit Veldhoven. Deze Ricky B. (25) wist niks van drugs, zei hij, maar werkte in een garage en had misschien zo een handschoen achtergelaten. De woning was van Annika O. (52) en Michael G. (43) maar tegen de laatste had Vrijhoeven geen overtuigend bewijs dat hij wist wat er gebeurde.

Het tweede busje kwam de politie ook tegen bij een inval aan de Geldropseweg. Daar was ze voor een ander onderzoek, tegen roemruchte Osse criminelen. Maar ook Adolf L. (38) uit Budel werd er in de buurt gezien met Ronald P, die in de eerste garagebox was geweest.

Heterdaad

Bewijs uiteenlopend van DNA-sporen tot arrestatie op heterdaad was volgens Vrijhoeven om, op een na, iedereen schuldig te zien. Haar strafeisen kregen de hele zaal stil. Drie keer vier jaar cel, verder aflopend naar anderhalf jaar, waren volgens haar welverdiend omdat de mannen een niet grote maar bijzonder cruciale rol in de drugswereld speelden. Dat alles gebeurde in woonwijken, dus daarbij liepen onwetende burgers gevaar voor (onderling) geweld, ontploffingen en dumpingen.