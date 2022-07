Forse toename alleenreizende kinderen naar Nederland

Nieuwsover­zicht | Bijna 1000 mensen met corona in de ziekenhui­zen - Brabantse B&B uit bekend tv-programma te koop voor 3,5 miljoen euro

Bijna duizend mensen liggen nu met corona in Nederlandse ziekenhuizen, het hoogste aantal sinds april. Verder hebben dronken mannen de eerste Formule 1-ervaring van Robyn uit Oosterhout danig verpest. En een eigenaar van een pluimveebedrijf in het oosten van Brabant is zeer ernstig gewond geraakt bij een overval. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

11 juli