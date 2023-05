Fortvrouw Linda houdt alles kleinschalig op Fort de Hel: ‘Maar het wordt niet minder gezellig’

indebuurt.nl Binnenglu­ren: dit huis in Bergen op Zoom koop je voor een half miljoen

In de Bergen op Zoom staan allerlei huizen te koop. Van kleine arbeiderswoningen tot opvallende stadsvilla’s. Laten we even wegdromen. Stel: je hebt een half miljoen euro. Wat koop je daar dan voor op de huizenmarkt? Nou, deze woning aan de Galgenbaan!