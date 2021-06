Forum in Brabant heeft alleen Joris van den Oetelaar nog over: ‘Het is heel emotioneel’

Nieuwsover­zicht | Nederland weer meer van het slot - Een meter water in de kelders van cafés op Stratum­seind

5 juni Naar de bioscoop en een musea bezoeken: het is sinds zaterdag 5 juni weer mogelijk. Het noodweer van vrijdagavond gooide wel roet in het eten. Het water liep bij cafés op Stratumseind in Eindhoven via de straat zo de kelders onder de cafés in. Vier mannen zijn aangehouden omdat ze vermoedelijk betrokken zijn bij de brandstichting bij een woning in Tiel. De politie onderzoekt een mogelijk verband met de beschietingen en afpersingen rondom fruithandel De Groot. Verder schreeuwt de horeca om meer personeel en zijn de songfestivaljurken te bewonderen in Tilburg. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.