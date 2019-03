Forum-lijstduwer Hans Smolders: 'Mensen zijn het zat. Dat blijkt opnieuw’

KAART Dure of goedkope Jumbo? ‘Veghel’ laat niet in zijn kaarten kijken

19:00 MOERGESTEL - De ene Jumbo is duurder dan de andere. Maar wie bepaalt dat? Op het hoofdkantoor in Veghel willen ze niet bevestigen wat franchisenemer Geert Denissen in Moergestel beweert. Namelijk, dat hij niets te vertellen heeft over de prijs van de producten in zijn eigen winkels.