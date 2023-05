Foto-expo ‘Helmen Vol Verhalen’ te zien in Steenbergen

Goeie schoenen aan en gáán: Roosendaal­se wandelaars storten zich op vierdaagse

ROOSENDAAL - Nu het voorjaar is losgebarsten, komen wandelliefhebbers aan hun trekken. Zo ook deelnemers van de vierdaagse in Roosendaal die in volle gang is. ,,Vorige week was het nog hartstikke koud en nu is het heerlijk.”