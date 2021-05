Fotograaf legt probleem natuurgebieden op juiste moment vast: ree op de vlucht voor motorcrosser

Ernstig ongeval: 4-jarig kind door auto aangereden in Boxmeer

10 mei BOXMEER - Op de Merel in Boxmeer is deze maandagmiddag een 4-jarig kind door een auto aangereden. Daarbij is het slachtoffertje ernstig gewond geraakt. Volgens een woordvoerder van de politie was het kind wel aanspreekbaar. Per ambulance is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.