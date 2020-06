Foutgeparkeerde vrachtwagen op vluchtstrook A67 kost leven automobilist

Foto's en video Brabant hield het (opnieuw) niet droog: het noodweer in beeld

10:41 Vrijdag was een dag van extremen. Het was overdag erg heet en het regende 's avonds lokaal heel hard. De hele dag gold code geel in de provincie. Het noodweer vrijdagavond leverde hier en daar flinke schade op. In Tilburg, Eindhoven en Valkenswaard liepen bijvoorbeeld straten onder en ontstonden zelfs complete sinkholes omdat voortuinen wegspoelden. Net als bijna tien dagen geleden had het verkeer in Brabant hier en daar weer veel last van ondergelopen tunnels.