Foutje gemeente Drimmelen: inwoners krijgen een onverwachte rekening

In de meeste gevallen betreft het een bedrag van minder dan 40 euro, maar in sommige gevallen gaat het om meer dan 100 euro, zo meldt de gemeente. Door administratieve fouten hebben veel mensen die aanslag over 2021 vorig jaar niet ontvangen. De aanslag had toen verstuurd moeten worden samen met de WOZ-aanslag 2022.

Heel vervelend

,,Vorig jaar is dit dus fout gegaan waardoor veel huishoudens nu een onverwachte rekening in de bus krijgen in deze dure tijden,” zegt wethouder Harry Bakker in een persbericht. “En dat vind ik heel vervelend. Het was natuurlijk overzichtelijker en handiger geweest als dit vorig jaar meteen met de andere gemeentelijke belastingen was verlopen.”