Frans Rutten was drijvende kracht achter komst traumaheli: ‘Mooi dat we dit bereikt hebben, want ik ben vernederd en voor gek gezet’

Gouverneur teruggeflo­ten: Nederlan­ders toch nog niet op bezoek bij familie in Belgisch Limburg

11:14 Even leek er goed nieuws voor Nederlanders met familie of vrienden in België. De gouverneur van Belgisch Limburg besloot dat de grens voor hen beperkt open zou gaan. Maar hij is in de loop van zaterdagochtend teruggefloten door de minister van Binnenlandse Zaken.